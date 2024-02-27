Трое россиян попали под удар ВСУ в брянском поселке Богомаз: три человека пострадали при атаке ВСУ на брянский поселок Суземка

Фото: МО Украины

Центр поселка Суземка в Брянской области попал под обстрел Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. По его словам, в результате атаки украинской армии пострадали трое мирных жителей.

Украинские террористы произвели артиллерийский обстрел поселка городского типа Суземка. Снаряды попали в самый центр Суземки, где живут мирные граждане. В результате террористической атаки трое мирных жителей получили ранения, — написал Богомаз.

Глава региона уточнил, что один из пострадавших получил тяжелые ранения, двое других находятся в состоянии средней тяжести. Все раненые госпитализированы. Также в результате обстрела получило повреждения административное здание. На месте атаки работают оперативные службы.

Накануне ВСУ обстреляли территорию Белгородской области. Под удар украинских войск попала машина со строителями, погибли три человека. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, при атаке также пострадали четыре мирных жителя, трое из которых получили ранения средней степени тяжести. Еще одного человека доставили в больницу в тяжелом состоянии, впоследствии врачам удалось его стабилизировать.