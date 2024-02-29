В направлении Воронежа движутся пять беспилотников Мэрия Воронежа: средства обнаружения зафиксировали движение пяти БПЛА к городу

Фото: МО Украины

Движение пяти беспилотных летательных аппаратов в сторону Воронежа было зафиксировано средствами обнаружения, передает пресс-служба мэрии города. Граждан призвали сохранять спокойствие и не проявлять паники.

При обнаружении летящего БПЛА необходимо спрятаться в ближайших зданиях, уйти с открытых пространств, по возможности перейти в помещение без окон, напомнили в администрации города. Любую информацию о траектории полета дрона или его визуальных особенностях граждан попросили передавать по номеру 112.

В момент пролета БПЛА не используйте мобильные телефоны и другие средства радиосвязи, — предупредили в мэрии.

Ранее пресс-служба Минобороны информировала, что украинский беспилотник попытался атаковать Курскую область. Дрон уничтожен дежурными средствами ПВО, уточнили в военном ведомстве. Попытка атаки на территорию РФ была зафиксировала около 22:00 мск.

До этого российские средства противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины в небе над Клинцовским районом Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в результате происшествия пострадавших и разрушений нет. На месте работали оперативные и экстренные службы.