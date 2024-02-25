В Курской области отменили ракетную опасность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ракетная опасность в Курской области отменена, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. Она была объявлена в ночь на 25 февраля около 01:00.

Внимание! Отбой ракетной опасности, — написал губернатор.

Ранее Старовойт призвал граждан укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами — коридоре, ванной, кладовой. Тем, кого сигнал тревоги застал на улице, он рекомендовал зайти в ближайшее здание, подземный переход или на парковку.

До этого глава региона информировал, что в ночь на 24 февраля над Курском и Курским районом работала ПВО. Также около 05:00 мск Старовойт уведомил об отбое ракетной опасности, которая была объявлена в регионе накануне поздно вечером. В Минобороны РФ заявляли, что около 00:15 мск над Курской областью был сбит украинский беспилотник.

Кроме того, утром 24 февраля в Курской области в результате обстрела ВСУ без электроснабжения остались несколько населенных пунктов приграничного Кореневского района. По данным властей, света не было в Гордеевке, Троицком, Внезапном, Викторовке и Успеновке.