Военэксперт заявил о «стаях» морских дронов ВСУ в Черном море Дандыкин: ВСУ стали запускать морские дроны в Черное море «стаями»

Фото: СБУ

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Вооруженные силы Украины прибегли к новой тактике операции в Черном море и теперь они запускают морские беспилотники «стаями». В беседе с URA.ru он отметил, что главной темой для ВСУ в акватории Черного моря сейчас является применение безэкипажных катеров, поэтому противник совершенствует свои действия.

Чем больше катер, тем больше он может переносить взрывчатки. Есть варианты разного размера, в том числе подводные. Это вызовы, на которые надо отвечать, — сказал он.

В свою очередь генерал-лейтенант Александр Михайлов подчеркнул, что ВСУ поставили перед собой задачу по уничтожению Черноморского флота и разрушению Крымского моста, атаки на которого, по его мнению, не прекратятся.

Черноморский флот для США, конечно, кость в горле. Их не устраивает, что российские корабли контролируют ситуацию в морях и океанах, не только в Черном море, но и по всему миру, — отметил он.

Ранее ряд Telegram-каналов, в числе которых военный корреспондент Александр Коц, сообщил, что в ночь на 5 марта ВСУ снова попытались атаковать корабль «Сергей Котов» Черноморского флота России. Военкор подчеркнул, что украинская армия «давно гонялась за „Сергеем Котовым“». Минобороны РФ данную информацию никак не комментировало.