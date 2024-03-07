Римас Туминас умер: чем известен, почему уехал из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Римас Туминас

Советский и литовский театральный режиссер, бывший художественный руководитель Театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас умер в возрасте 72 лет в Италии, сообщил директор театра Кирилл Крок. О том, чем прославился Туминас и почему уехал из России, — в материале NEWS.ru.

Биография

Туминас родился 20 января 1952 года в Кельме (Литовская ССР, ныне Литовская Республика). Его первой работой в качестве режиссера стал спектакль «Январь» по пьесе Йордана Радичкова, поставленный в 1978 году.

В 2002 году художественный руководитель Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Михаил Ульянов пригласил Туминаса поставить на его сцене спектакль «Ревизор» по комедии Николая Гоголя. В 2007 году, после смерти Ульянова, занял место худрука этого театра. Режиссер вывел его на одну из ведущих позиций среди драматических театров по всей территории РФ.

Он был награжден орденами Дружбы (2010 год) и Почета (2017 год), а также отмечен благодарностью и почетной грамотой президента РФ Владимира Путина. Кроме того, Туминас — обладатель Госпремии РФ и четырехкратный лауреат «Золотой маски».

Отъезд из России в 2022 году

С 1 марта 2022 года Туминас по состоянию здоровья и в связи с необходимостью лечения находился в отпуске за свой счет в Литве, а с 6 мая прекратил деятельность в Вахтанговском театре.

В апреле 2022 года появилась информация, что Туминас был вынужден оставить Россию и уехать в Литву из-за того, что там стали угрожать его семье. Тогда же в Сети появилось видео, где литовец якобы негативно высказывался о политической ситуации в целом. При этом спецпредставитель президента России по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой отмечал, что Туминас был вынужден покинуть страну, но не по своей воле.

«Римас Туминас вел себя безупречно, на мой взгляд. Он вернулся. Он вынужден был уехать, потому что в Литве угрожали его семье», — говорил искусствовед.

Почему ушел из театра Вахтангова

Говорилось, что Туминас якобы ушел из театра Вахтангова, так как литовское правительство высказалось против совмещения им должности худрука Малого театра в Вильнюсе. Режиссер опроверг это сообщение, а в марте литовский театр в одностороннем порядке разорвал с ним контракт. В театре Вахтангова он поставил более 10 спектаклей, официально уволен из театра 6 мая.

В мае 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому режиссер Римас Туминас был исключен из числа лиц, которым присуждена премия РФ в области культуры за 2021 год. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

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