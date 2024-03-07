ПВО сбила украинский беспилотник в российском регионе Минобороны России: украинский БПЛА сбит в Белгородской области

Фото: МО РФ

Средства противовоздушной обороны сбили в Белгородской области украинский беспилотник самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, попытка террористической атаки произошла около 14:15 по московскому времени.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Накануне под обстрел Вооруженных сил Украины попал хутор Мухин в Белгородской области. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате атаки жители шести населенных пунктов остались без света. Пострадавших среди мирного населения нет.

В четверг, 7 марта, Telegram-канал Mash сообщил, что в небе над Ленинградской областью сбили два украинских беспилотника, которые летели на минимальной высоте, чтобы обойти введенный план «Ковер». По информации канала, дроны не удалось сбить ни в одной из пяти пересеченных ими областей — ни в Брянской, ни в Смоленской, ни в Псковской, ни в Тверской, ни в Новгородской. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Перед этим в российском военном ведомстве рассказали о сбитом средствами ПВО дроне ВСУ над Брянской областью. Попытку совершить террористическую атаку на объекты в РФ пресекли около 14:00 по мск.