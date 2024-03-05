Шесть белгородских сел остались без света после атаки ВСУ Гладков заявил об отключении света в шести белгородских селах после атаки ВСУ

Фото: МО Украины

Хутор Мухин в Белгородской области попал под обстрел Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки жители шести населенных пунктов остались без света. Пострадавших среди мирного населения нет.

Под обстрел ВСУ попал хутор Мухин Шебекинского городского округа. Пострадавших нет, — написал Гладков.

Глава региона уточнил, что проблемы с подачей электроэнергии возникли в поселках Первомайский и Ленинский, а также хуторах Марьино и Мухино. Под частичное отключение света попали жители сел Нежеголь и Вознесеновка. Аварийные службы начнут ликвидацию последствий атаки после согласования с Минобороны РФ.

Ранее Гладков сообщил, что украинский дрон-камикадзе атаковал грузовик с мирными жителями в селе Новая Таволжанка. В результате обстрела машину посекло осколками беспилотника. Никто не пострадал.

До этого под атаку ВСУ попало белгородское село Новопетровка в Валуйском городском округе. Там с беспилотного летательного аппарата было сброшено взрывное устройство, которое попало в легковую машину. В результате взрыва автомобиль был посечен осколками. Пострадавших среди мирных граждан нет.