Беспилотник ВСУ атаковал грузовик в Белгородской области Гладков: дрон-камикадзе ВСУ атаковал гражданский грузовик в Новой Таволжанке

Фото: МО Украины

Украинский дрон-камикадзе атаковал грузовик с мирными жителями в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, в результате происшествия пострадавших нет, машину посекло осколками.

В селе Новая Таволжанка ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе грузовой автомобиль, в котором ехали мирные жители. Слава Богу, в результате взрыва никто не пострадал, машину посекло осколками, — написал Гладков.

Ранее расчеты ПВО Вооруженных сил России сбили два украинских беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны РФ. По словам Гладкова, дроны ВСУ были уничтожены над селами Новая Деревня и Никольское.

2 марта под минометный обстрел Вооруженных сил Украины попало село Новая Таволжанка, рассказал Гладков. По его словам, никто не пострадал, однако повреждения получили шесть частных домов и два автомобиля.

4 марта Гладков сообщил, что окраина города Шебекино подверглась атаке дрона со стороны ВСУ. По его словам, среди населения пострадавших нет. Осколками поврежден один автомобиль, припаркованный возле частного дома.