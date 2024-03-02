Российское село попало под минометный обстрел ВСУ Гладков: село Новая Таволжанка попало под минометный обстрел ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

Вооруженные силы Украины открыли огонь по Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, под минометный обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка, никто не пострадал.

Под минометный обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Различные повреждения выявлены в шести частных домовладениях и двух автомобилях, — сказал Гладков.

В настоящий момент продолжается подворовой обход территорий, добавил глава региона. На месте работают оперативные службы.

Кроме того, губернатор сообщил, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на окраине села Щетиновка. По его словам, обошлось без пострадавших. В результате атаки Щетиновка и село Чайка остались без света. На месте уже работают оперативные и аварийные службы, добавил губернатор.

Накануне расчеты ПВО Вооруженных сил России сбили два украинских беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны РФ. По словам Вячеслава Гладкова, дроны ВСУ были уничтожены над селами Новая Деревня и Никольское. В результате атаки никто не пострадал, сообщений о разрушениях также не поступало.