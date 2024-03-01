Два украинских беспилотника сбили над российским регионом МО России: два украинских БПЛА сбиты над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Расчеты ПВО ВС России сбили два украинских беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщает пресс-служба Министерства обороны России. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, дроны ВСУ были уничтожены над селами Новая Деревня и Никольское.

Около 13:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении МО.

Как уточнил Гладков, в результате атаки никто не пострадал, сообщений о разрушениях также не поступало. Сейчас оперативные службы проводят проверку и уточняют информацию о последствиях атаки на земле.

Ранее ВСУ попытались атаковать промзону Дзержинска в Нижегородской области, однако все беспилотники противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Как отметил мэр города Иван Носков, промышленные объекты продолжают работать в штатном режиме, никто из мирных жителей не пострадал.

Также ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО в ночь на 1 марта нейтрализовали четыре беспилотника. Один из них был сбит над Белгородской областью, еще три — над Нижегородской.