Mash: два беспилотника ВСУ сбили над Ленинградской областью

Фото: МО Украины

Telegram-канал Mash сообщил, что в небе над Ленинградской областью сбили два украинских беспилотника, которые летели на минимальной высоте, чтобы обойти введенный план «Ковер». По информации канала, дроны не удалось сбить ни в одной из пяти пересеченных ими областей — ни в Брянской, ни в Смоленской, ни в Псковской, ни в Тверской, ни в Новгородской. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Mash сообщает, что в Ленинградской области лесополоса стала реже, чем в перечисленных регионах, благодаря чему беспилотники удалось перехватить. По данным канала, предварительным местом запуска дронов является Черниговская область.

Ранее сообщалось, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь нейтрализовали шесть беспилотников над тремя российскими регионами: три дрона перехватили в Брянской области, два — в Тульской и еще один над территорией Курской области. В Министерстве обороны уточнили, что эти дроны были самолетного типа, их задачей было совершение теракта в России.