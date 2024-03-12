В Белгородской области БПЛА сбросил четыре взрывных устройства Белгородскую область атаковал БПЛА, семь сел остались без света

Фото: Kremlin.ru

Вячеслав Гладков

Белгородский район подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил четыре взрывных устройства, сообщил в собственном Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ.

В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждение линии электропередачи. Без света остаются семь населенных пунктов: с. Ясные Зори, с. Черемошное, с. Устинка, с. Лозовое, с. Ровенек, с. Петровка, с. Соловьевка, — уточнил глава области.

Ранее Гладков информировал, что в селе Новом Волоконовского района беспилотник атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. В машине были выбиты стекла, но никто не пострадал.

Telegram-канал Mash писал о попытке прорыва диверсионно-разведывательной группы ВСУ через границу в районе Новой Таволжанки в Белгородской области. По информации канала, происшествие случилось утром 11 марта, российские пограничники отбросили группу обратно на территорию Украины. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

В свою очередь Telegram-канал Baza сообщал, что завербованные Украиной диверсанты пытались устроить два теракта в Белгороде в Международный женский день. По его информации, взрывчатку оставили в Доме офицеров, где в честь 8 Марта планировалось провести театрализованный концерт. Минобороны РФ эти сведения не комментировало.