Mash: украинская ДРГ пыталась прорваться через границу Белгородской области

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Telegram-канал Mash сообщил о попытке прорыва диверсионно-разведывательной группы ВСУ через границу в районе Новой Таволжанки в Белгородской области. По информации канала, происшествие случилось утром 11 марта, российские пограничники отбросили группу обратно на территорию Украины. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Как сообщает канал, в составе ДРГ было порядка 15 человек, вооруженных автоматами М4, полным боекомплектом, гранатами и взрывчаткой по типу С4. Канал уточняет, что российские бойцы ликвидировали минимум пять боевиков.

Военкор Евгений Поддубный накануне сообщил о попытке ВСУ прорваться через российскую границу в Грайворонском районе Белгородской области. По данным журналиста, отряд ГУР МО Украины с техникой и живой силой был обнаружен и уничтожен в момент формирования боевых порядков. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Telegram-канал Mash в четверг, 7 марта, также сообщал о попытке украинской ДРГ прорваться через границу в Белгородской области. По его информации, происшествие случилось в районе села Козинка, украинские бойцы напали на саперов Вооруженных сил России. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.