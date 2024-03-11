Стало известно о попытке Украины устроить теракты в Белгороде 8 марта Baza: диверсанты пытались устроить 8 марта два теракта в Белгороде

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что завербованные Украиной диверсанты пытались устроить два теракта в Белгороде в Международный женский день. По его информации, одну из взрывчаток оставили в Доме офицеров, где в честь 8 Марта планировалось провести театрализованный концерт. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Как передает канал, за несколько часов до начала мероприятия в здании обнаружили сумку со взрывным устройством, которое разминировали, однако концерт был отменен. Baza пишет, что также в одном из городских отделов полиции нашли огнетушитель, в котором, предположительно, находилась, взрывчатка. По данным канала, позднее сотрудники ФСБ задержали диверсантов, одним из которых оказался завербованный уроженец Воронежской области.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что украинская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться через границу в Белгородской области в канун 8 Марта. Инцидент произошел в районе села Козинка. Украинские бойцы напали на саперов ВС России, диверсантов откинули силами пограничников. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.