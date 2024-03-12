В Курской области сбили беспилотник ВСУ

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

В небе над Фатежским районом российской системой противовоздушной обороны был сбит украинский беспилотник, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, последствия на земле уточняются. Пока информации о разрушениях или пострадавших у властей региона нет.

Напоминаю правила безопасности: не приближайтесь к обломкам БПЛА и не трогайте их, они могут взорваться! Сообщить о находке нужно по телефону 112, — призвал он жителей региона.

До этого Старовойт объявил в области ракетную опасность, и заявил о работе над Курском системы противовоздушной обороны, попросив население сохранять спокойствие. Губернатор также напомнил, что в случае ракетной опасности нужно укрыться в помещении без окон со сплошными стенами.

Ранее Старовойт информировал, что деревня Внезапное попала под обстрел Вооруженных сил Украины. По его данным, в результате атаки было обесточено четыре населенных пункта. Пострадавших среди мирных жителей не было.

По сведениям курского губернатора, украинские военные также обстреляли село Гончаровка Суджанского района. Ранения получили два человека, позже один из них умер.