Названо число пострадавших при атаке ВСУ на российский регион Старовойт: два человека пострадали при обстреле ВСУ села Гончаровка под Курском

Фото: t.me/gubernator_46

Украинские военные обстреляли село Гончаровка Суджанского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Он отметил, что два человека получили ранения, им оказывается медицинская помощь.

Сегодня со стороны Украины обстреляно село Гончаровка Суджанского района. Один из жителей получил тяжелое ранение, другая жительница получила контузию, — написал Старовойт.

Он отметил, что при атаке сильные повреждения получил дом, в котором проживали пострадавшие. Кроме того, осколками посечен личный автомобиль. Губернатор пообещал оказать собственникам содействие в восстановлении и ремонте имущества.

Ранее Старовойт сообщал, что украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы в Курской области. Он отмечал, что в городе работала система противовоздушной обороны. К месту были направлены пожарные команды и оперативные службы.

Кроме того, под атакой ВСУ оказалось село Гордеевка в Курской области. По сведениям губернатора, украинская армия выпустила по населенному пункту шесть снарядов. Пострадавших среди мирных жителей нет. При этом повреждения получило одно из частных домовладений: были выбиты окна, повреждена крыша, а также посечен осколками забор и личный автомобиль.