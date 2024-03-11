Обстрел ВСУ оставил без света четыре населенных пункта в Курской области Старовойт: четыре населенных пункта в Курской области обесточены после атаки ВСУ

Фото: t.me/gubernator_46

Деревня Внезапное попала под обстрел Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. По его словам, в результате атаки было обесточено четыре населенных пункта. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Сегодня со стороны Украины обстреляна деревня Внезапное Кореневского района. Никто из жителей не пострадал, — написал Старовойт.

Глава региона уточнил, что при обстреле получили повреждения линия электропередачи и газовая труба. Оперативные службы продолжают подомовый обход территории.

Сегодня под обстрел украинских войск также попало курское село Гончаровка. В результате атаки в тяжелом состоянии был госпитализирован мужчина, который впоследствии скончался в больнице. Еще одна жительница получила контузию. Домовладение, в котором они проживали, было сильно повреждено. Кроме этого, осколками снаряда посекло личный автомобиль.

Накануне три дрона-камикадзе ВСУ атаковали поселок Горьковский в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что один из беспилотников влетел в частный жилой дом. Пострадавших среди мирного населения удалось избежать.