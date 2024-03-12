ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву Собянин заявил об отражении атаки беспилотника над подмосковным Раменским

Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press/Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин в собственном Telegram-канале сообщил об отражении атаки беспилотника над подмосковным Раменским. По его данным, сейчас на месте работают специалисты экстренных служб. Он уточнил, что БПЛА летел в направлении российской столицы.

Сегодня силами ПВО в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, — оповестил Собянин.

Кроме того, губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале проинформировал о еще трех беспилотниках, сбитых в регионе.

Еще три украинских БПЛА самолетного типа сбиты над Курским, Солнцевским и Поныровским районами. Спасибо нашим парням из ПВО! — поблагодарил глава региона.

Ранее в Министерстве по региональной безопасности Тульской области проинформировали об уничтожении беспилотника системами противовоздушной обороны в небе над регионом. По данным ведомства, на земле разрушений и пострадавших нет.

Кроме того, губернатор Орловской области Андрей Клычков заявлял о падении БПЛА в Орле. По его словам, загорелся объект топливно-энергетического комплекса. Он также попросил население соблюдать бдительность.