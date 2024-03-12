В Орловской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/Global Look Press

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в Telegram-канале сообщил о падении БПЛА в Орле. По его словам, загорелся объект топливно-энергетического комплекса. Он также попросил население соблюдать бдительность.

Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса. На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания. Пострадавших нет, — написал глава региона.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков оповестил об атаке украинского БПЛА на Белгородский район. Дрон сбросил четыре взрывных устройства, без света остались семь населенных пунктов. За несколько часов до этого стало известно о нападении беспилотника на движущийся автомобиль в селе Новое Волоконовского района Белгородской области. Тогда никто не пострадал.

Также стало известно, что в небе над Фатежским районом российской системой противовоздушной обороны был сбит украинский беспилотник, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, последствия на земле уточняются. Пока информации о разрушениях или пострадавших у властей региона нет.

Кроме того, деревня Внезапное попала под обстрел Вооруженных сил Украины, заявлял Роман Старовойт. По его данным, в результате атаки было обесточено четыре населенных пункта. Пострадавших среди мирных жителей нет.