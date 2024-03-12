Атака беспилотников вызвала пожар в промзоне Кстово

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале сообщил об атаке беспилотников на промзону города Кстово. В частности, на объект топливно-энергетического комплекса, где произошел пожар.

Сейчас на месте работают спецслужбы, задействованы все необходимые силы и средства для локализации возгорания на одной из установок по переработке нефти. По предварительным данным, пострадавших нет. Работает оперативный штаб, — сказано в публикации Никитина.

Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник написал, что беспилотник атаковал установку перегонки нефти компании «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». Канал утверждает, что на ее территории начался пожар.

По нашим данным, БПЛА попал прямо в установку перегонки нефти. На территории происходит пожар. Информации о пострадавших нет, — говорится в публикации «112».

В свою очередь Telegram-канал Baza информирует, что дрон упал на территории кстовского предприятия около половины шестого утра. По информации канала, к тушению привлекли пожарный поезд.

В настоящий момент на месте работают оперативные службы. Привлечен пожарный поезд. По предварительным данным, пострадавших нет, — сообщает Baza.

В ЛУКОЙЛе заявили РИА Новости, что работа технологической установки «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» временно остановлена в связи с инцидентом.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев оповестил об уничтожении беспилотника средствами ПВО. По его информации, последствий на земле не обнаружено.

Мэр Москвы Сергей Собянин информировал об отражении атаки беспилотника над подмосковным Раменским. Он уточнил, что БПЛА летел в направлении российской столицы.

В Министерстве по региональной безопасности Тульской области заявляли об уничтожении беспилотника системами противовоздушной обороны в небе над регионом. По данным ведомства, на земле разрушений и пострадавших нет.