Губернатор Воронежской области объявил о сбитом БПЛА

Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press/Global Look Press

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил, что дежурными средствами ПВО в регионе обнаружен и ликвидирован БПЛА. Ранее он объявил опасность атаки беспилотников. Гусев утверждал, что со стороны Украины приближаются беспилотные летательные аппараты, и подчеркнул готовность сил ПВО их встретить.

По предварительным данным, последствий на земле нет. Режим опасности атаки беспилотниками сохраняется, — говорится в публикации губернатора.

В ночь на 12 марта Гусев объявлял в области ракетную опасность, которая миновала. За сутки до этого в небе над регионом был уничтожен беспилотник Вооруженных сил Украины. На земле последствий от падения дрона обнаружено не было, губернатор пообещал держать ситуацию на контроле. При этом режим опасности от воздушных целей не вводился.

В ту же ночь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника над подмосковным Раменским. Он уточнил, что БПЛА летел в направлении российской столицы. На месте падения дрона разрушений и пострадавших не было.

Российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали в ночь на 12 марта 25 украинских беспилотников над территорией России, заявляли в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что два дрона перехватили над Московской областью, один — над Ленинградской, семь — над Белгородской, 11 — над Курской, два — над Орловской, а также по одному — над Брянской и над Тульской областями.