В Воронежской области объявили ракетную опасность Губернатор Гусев: в Воронежской области объявлена ракетная опасность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ракетная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. Он призвал сограждан укрыться в помещениях без окон.

Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие, — предупредил губернатор.

В ночь на 12 марта Александр Гусев сообщил об уничтожении беспилотника средствами ПВО. По его информации, последствий на земле не обнаружено. При этом режим опасности от воздушных целей не вводился.

Ранее власти Белгорода призвали жителей поселка Горьковский в Грайворонском районе спуститься в укрытия из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Губернатор региона Вячеслав Гладков добавил, что в регионе действует система ракетной опасности, он призвал жителей области срочно покинуть улицу, а тем, кто находится дома, строго рекомендовал не подходить к окнам. Также Гладков уведомил, что Белгородский район подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил четыре взрывных устройства. В результате происшествия никто не пострадал.