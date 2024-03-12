Жителей поселка в Белгородской области призвали спрятаться Мэрия Белгорода призвала жителей поселка Горьковский спуститься в укрытия

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Власти Белгорода призвали жителей поселка Горьковский в Грайворонском районе спуститься в укрытия из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, говорится в Telegram-канале городской мэрии. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе действует система ракетной опасности, он призвал жителей области срочно покинуть улицу, а тем, кто находится дома, строго рекомендовал не подходить к окнам.

РСЧС: ведется обстрел, Грайворонский городской округ, поселок Горьковский. Спуститесь в подвал (в укрытие), — следует из публикации мэрии.

Гладков ночью 12 марта уведомил, что Белгородский район подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил четыре взрывных устройства. По его словам, аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ.

Минобороны РФ ранее сообщило, что в ночь на 12 марта над территорией России силы ПВО нейтрализовали 25 украинских беспилотников. Два дрона перехватили в Московской области, один — над Ленинградской областью, семь — над Белгородской, 11 — над Курской, два — над Орловской, а также по одному — над Брянской и Тульской областями.

Мэр Москвы Сергей Собянин информировал об отражении атаки беспилотника над подмосковным Раменским. Он уточнил, что БПЛА летел в направлении российской столицы.