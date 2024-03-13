Жителей района Курской области предупредили о ракетной опасности Старовойт призвал жителей Глушковского района спрятаться в укрытиях

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил о ракетной опасности в Глушковском районе региона. В своем Telegram-канале он призвал жителей покинуть улицы и пройти в укрытия. Тем, кто находится дома, он настоятельно рекомендовал не подходить к окнам и пребывать в помещении со сплошными стенами.

Глушковский район: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой, — написал он.

Утром 13 марта губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что средства российской ПВО за ночь нейтрализовали более 30 беспилотников. Угроза новых атак БПЛА по-прежнему сохраняется, добавил он.

Губернаторы Белгородской и Курской областей 13 марта сообщали, что их регионы атаковали беспилотники. Губкинский городской округ подвергся атаке Вооруженных сил Украины с помощью трех БПЛА самолетного типа, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его информации, после их падения с последующей детонацией никто не пострадал.

Ранее СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что на нефтяном заводе в Рязани вспыхнуло пламя после предположительной атаки беспилотников. Уточнялось, что площадь пожара составляла от 100 до 200 квадратных метров. Губернатор Павел Малков впоследствии подтвердил, что объект вспыхнул из-за атаки дронов.