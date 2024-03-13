Губернатор Воронежской области сообщил о десятках сбитых дронов Гусев: ПВО за сутки сбила свыше 30 дронов над Воронежской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что средства российской ПВО за ночь нейтрализовали более 30 беспилотников. Угроза новых атак БПЛА по-прежнему сохраняется, уточнил глава региона в своем Telegram-канале.

Уважаемые жители Воронежской области, опасность атаки БПЛА пока сохраняется. За ночь на территории региона средствами ПВО обнаружено и уничтожено более 30 беспилотников, — написал Гусев.

Он пояснил, что в результате ночных атак в нескольких муниципалитетах зафиксированы незначительные повреждения, пострадавших нет. В Бутурлиновском районе повреждены частный дом и трансформаторная подстанция, а в Советском районе Воронежа частично разрушена кровля магазина, уточнил руководитель региона.

В ночь на 13 марта сразу в двух регионах России средствами ПВО были уничтожены четыре беспилотника. Губернатор Курской области Роман Старовойт поблагодарил защитников региона за работу ПВО. По его данным, были ликвидированы два украинских беспилотника. Также два БПЛА сбили в Белгородской области.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков оповестил об атаке украинского БПЛА на Белгородский район. Дрон сбросил четыре взрывных устройства, без света остались семь населенных пунктов. За несколько часов до этого стало известно о нападении беспилотника на движущийся автомобиль в селе Новом Волоконовского района Белгородской области. Тогда никто не пострадал.