Белгородскую и Курскую области атаковали еще семь украинских беспилотников

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/Global Look Press

Губернаторы Белгородской и Курской областей сообщили, что их регионы вновь атаковали беспилотники. Губкинский городской округ подвергся атаке Вооруженных сил Украины с помощью трех БПЛА самолетного типа, написал в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его информации, после их падения с последующей детонацией никто не пострадал.

Первый беспилотник упал в частном секторе в селе Богословка — есть повреждение линии газоснабжения. Второй беспилотник упал вне населенного пункта также в районе села Богословка, оперативными службами ведутся поиски обломков. Третий БПЛА врезался в дерево в городе Губкине в частном секторе. Различные повреждения зафиксированы в двух домовладениях: выбиты окна, посечены фасады, — говорится в публикации Гладкова.

Также, по его информации, в районе села Круглое Красненского района системы ПВО сбили БПЛА самолетного типа. Обошлось без пострадавших, но без электричества остались жители сел Круглое и Заломное. Оперативные и аварийные службы оперативно ликвидируют последствия.

Губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале проинформировал о повторении атаки на на регион и уничтожении трех беспилотников. Но нападение пока не прекратилось.

Наши защитники продолжают отбивать вражеский налет: в небе над Курской областью сбит еще один украинский БПЛА самолетного типа. Напоминаю, приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112, — написал глава региона.

Ранее сразу в двух регионах России средствами противовоздушной обороны были уничтожены четыре беспилотника. Губернатор Курской области поблагодарил защитников региона за работу ПВО. По его данным, были ликвидированы два украинских беспилотника. Также два БПЛА сбили в Белгородской области.