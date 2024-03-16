Два человека погибли при атаке ВСУ на Белгород Гладков: два человека погибли и трое пострадали при обстреле Белгорода

Фото: t.me/vvgladkov

Два человека погибли и трое пострадали при обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, на подлете к городу было сбито восемь реактивных снарядов системы залпового огня «Вампир».

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито восемь реактивных снарядов системы залпового огня «Вампир» на подлете к городу. <...> К большому горю, двое человек погибли: мужчина и женщина, — написал Гладков.

Двое из пострадавших получили закрытые черепно-мозговые травмы, их состояние оценивается как удовлетворительное. Еще у одного мужчины диагностированы осколочные ранения головы, грудной клетки и плеча. Все пострадавшие доставлены в городскую больницу, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Гладков добавил, что в результате атаки зафиксированы повреждения в семи многоквартирных домах, четырех социальных и хозяйственных объектах. Кроме этого, были повреждены 15 автомобилей.

Ранее украинский дрон-камикадзе атаковал село Глотово в Белгородской области. По словам Гладкова, в результате взрыва загорелся автомобиль, пострадали находившиеся внутри пять человек. Всех раненых доставили в областную клиническую больницу.