В московских аэропортах ввели ограничения на прилет и вылет рейсов Росавиация: введены ограничения на полеты в Домодедово, Внуково и Жуковский

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ограничения в целях безопасности введены в столичных аэропортах, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. В частности, прилет и вылет авиарейсов ограничены с 09:39 в Домодедово, Внуково и Жуковском.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет, — написал он.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника, летевшего в сторону Москвы. Он отметил, что дрон сбили в городском округе Домодедово. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. В свою очередь в Минобороны России подтвердили, что попытка атаки ВСУ была пресечена в 10:15 мск над территорией Московской области.

Как уточнили в Минобороны, средства противовоздушной обороны сбили 35 беспилотников ВСУ над территорией России в ночь на воскресенье, 17 марта. В частности, четыре дрона самолетного типа перехватили в Московской и Ярославской областях, в Белгородской и Курской — по три, в Калужской — два и по одному в Орловской и Ростовской областях. Еще 17 БПЛА сбили в небе над Краснодарским краем.