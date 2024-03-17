Белгородская область: ситуация 17 марта, атаки ДРГ и ВСУ, последние новости

Фото: t.me/vvgladkov

В Белгороде в результате атаки ВСУ погибла 16-летняя девушка, сообщил сегодня, 17 марта, глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Как украинская армия атакует российский регион, были ли прорывы ДРГ, какие последние новости известны?

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. К большому горю, у нас погиб подросток — девушка 16 лет. От прилета снаряда загорелся частный жилой дом, в котором она находилась. Хотел выразить искренние слова соболезнования семье. Вместе с вами скорбит вся Белгородская область, вся наша страна. Разговаривал с ее отцом на месте происшествия — папа в шоковом состоянии и тоже пострадал, у него закрытая черепно-мозговая травма, ожоги тела и отравление угарным газом. Бригадой скорой он доставлен в городскую больницу № 2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — заявил Гладков.

Атака ВСУ на Белгород и Белгородскую область 17 марта

«Около 08:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением девяти снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 „Вампир“ и трех снарядов реактивной системы залпового огня „Ураган“. Дежурными средствами ПВО все реактивные снаряды уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — заявили в Минобороны РФ.

Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ в Белгороде загорелись два частных дома.

Фото: t.me/vvgladkov

«По разрушениям в городе Белгороде. Возгорание произошло в двух частных жилых домах. Сейчас пожар ликвидирован. Выбиты окна в нескольких квартирах трех МКД и в двух частных жилых домах. Также пострадал один хозсубъект. Зафиксированы повреждения восьми автомобилей. В Белгородском районе разрушения выявлены в пгт Разумное: в двух частных домовладениях повреждена кровля от осколков, в поселке Дубовом в одном частном домовладении повреждена теплица. Оперативные службы работают на месте. Подомовый обход продолжается», — сообщил глава региона.

Атаки ДРГ ВСУ на Белгородскую область

«Текущий период характеризуется проведением противником полномасштабной армейской операции Киева на участке Курской области и особенно Белгородской области с целью срыва выборов президента России. Одновременное подключение для ИПСО вырусей-предателей вызвало обратную реакцию и привело к повышению явки назло врагу. Нацисты бьют по мирному населению, под основными ударами Белгородская область. Наше военное командование знало о готовящихся провокациях и приняло соответствующие меры, а воины-пограничники, ВС России, росгвардейцы и тероборона как гранит удерживают линию государственной границы, но не обходится без неприятных моментов вроде длительной охоты за несколькими чешскими РЗСО „Вампир“, а также включения горизонтальных вневедомственных связей для решения боевых задач», — отметили «Два майора».

«Рыбарь» рассказал, что на Слобожанском направлении ВСУ продолжают терять личный состав в приграничье Белгородской области.

Фото: t.me/vvgladkov

«ВСУ не смогли достичь сколько-нибудь значимого результата. Кроме того, украинские формирования производят террористические обстрелы Белгорода и окрестных населенных пунктов, пытаясь таким образом посеять панику и сорвать президентские выборы», — сообщил источник.

Из 2500 диверсантов, которые пытались зайти на территорию Белгородской и Курской областей за последние дни, 1700 были поражены, безвозвратные потери со стороны ВСУ составили 550 человек, заявил вчера официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Минувшей ночью враг предпринял еще несколько попыток вторжения в Белгородской и Курской областях. Все они были сорваны. Ни в одной из попыток не удалось дойти до российской границы. Безвозвратные потери составили 60–70%. Президент получает от военных постоянные доклады о произошедших попытках атак», — добавил он.

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