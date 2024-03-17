Работино, Авдеевка, Крынки: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 17 марта

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 «Ураган»

Российская армия продолжает наступать на некоторых направлениях СВО, пишут военкоры. Что сейчас происходит у Бахмута, Работино, Крынок, Крыма, Клещеевки, Луганска, Авдеевки, Донецка, Часова Яра, Угледара, Харькова, где были удары по ВСУ на Украине, какие последние новости с разных направлений спецоперации известны сегодня, 17 марта 2024 года?

Сводка от WarGonzo

Запорожский фронт остается местом тяжелых, но преимущественно, позиционных боев. В н. п. Работино продолжаются активные боевые действия при поддержке средств дальнего поражения с обеих сторон. Севернее Вербового ВС РФ ведут штурмовые действия позиций ВСУ, есть небольшие успехи. На Донецком фронте российская армия развивает успех на линии Тоненькое — Орловка — Бердычи, тесня ВСУ к Семеновке. Во всех трех населенных пунктах есть продвижение наших войск. На Бахмутском направлении штурмовые действия ВС РФ в районе Богдановки. Без успехов. В Ивановском (Красном) по западным окраинам работает артиллерия и авиация ВС РФ. Аналогичная ситуация в Часов Яре, откуда ВСУ получают резервы. На Харьковском и Сумском направлениях к окончанию дня основные боевые действия развивались в районе н. п. Козинки. Там ВСУ не оставляют попыток прорваться через нашу линию обороны, используя бронетехнику и артиллерию. Без результата«, — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие ВС РФ

Сводка от «Двух майоров»

«На фронте без значимых изменений. ВС России ведут наступательные действия по всей линии фронта, даже на Херсонском направлении, несмотря на бесперспективное удержание ВСУ зоны в Крынках и у Антоновского моста, ВС России провели силами спецназа рейд на вражеский берег. Наши войска наступают на Запорожском фронте в мешке Работино — Вербовое, юго-западнее Угледара, в трех направлениях от Марьинки, западнее Авдеевки, рвутся к Часову Яру, берут Белогоровку и серьезно измотали силы противника западнее Кременной. Тем не менее везде продвижение носит тактический характер. Таким образом, армия России сдержала попытки прорыва крупных сил противника на участках границы Белгородской и Курской областей, на остальных участках фронта продолжает наступление в боях местного значения. С насыщением обеих сторон дронами и высокоточными средствами поражения тактика боя претерпела решительные изменения, при которых задействование крупных сил на узком участке фронта сопряжено с высоким риском серьезных потерь. Исход сражений решают технологии и нестандартные решения», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Сводка от военкора Евгения Лисицына

«Донецкое направление: в районе Авдеевки ВСУ предпринимают контратаки в направлении н. п. Бердычи. В Тоненьком и Орловке идут ожесточенные сражения. Ситуация в Первомайском остается без изменений. Запорожское направление: на участке возле Орехово наши войска смогли продвинуться в направлении центральной части Работино. В районе Вербового происходят встречные бои. На Времевском выступе обстановка остается стабильной без значимых изменений. Артемовское направление: ведутся активные боевые действия. Наши войска продолжают наступление на Богдановку, а в районе Красного и Клещеевки фиксируются позиционные бои», — рассказал он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Сводка от «Рыбаря»

«На Бахмутском направлении продолжаются встречные бои на рубеже Богдановка — Красное. Авиация ВС РФ наносит сосредоточенные удары по объектам противника в Часовом Яре и его окрестностях, не давая возможности украинским формированиям проводить ротацию. На Авдеевском направлении ВС РФ закрепляются на западной окраине Тоненького. Поступают пока неподтвержденные сообщения о взятии под полный контроль Орловки, однако с учетом оперативной обстановки на участке сведения преждевременны. На Угледарском направлении российские подразделения взяли штурмом опорный пункт противника на юге Новомихайловки, бои идут на подступах к западной окраине улицы Тимирязева», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Сводка от Readovka

«Этой ночью русская армия нанесла массированный удар беспилотниками по Одессе и области — „Герани“ не прекращали разрываться о вражеские цели. За последний час мониторинговые Telegram-каналы и одесские СМИ несколько раз писали о взрывах в разных районах города и области — Аркадия, Коблево, Молдованка, Нерубайское, Таирова и ряд других городов и населенных пунктов встретили рассвет русских „Гераней“. Так, в Сети появилась запись одной из попыток отбиться от нашей „птички“ — позже сообщили, что тщетно. Враг заявил о массированном налете на все виды объектов в области. Официальная информация последует утром», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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