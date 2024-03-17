Работа «Урагана» в зоне СВО попала на видео Минобороны России: «Ураган» уничтожил опорный пункт ВСУ под Авдеевкой

Фото: МО РФ

Расчет РСЗО БМ-27 «Ураган» ВС России уничтожил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении, кадры опубликовала пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что удары наносились 220-мм реактивными снарядами. Противник потерял до 10 военных убитыми и ранеными.

Боевая машина РСЗО прибыла на огневую позицию, произвела развертывание и нанесла ракетный удар 220-мм реактивными снарядами по позиции ВСУ. <...> Корректировку огня артиллеристам обеспечили расчеты разведывательных беспилотных летательных аппаратов, — говорится в сообщении.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин ранее осмотрел выведенные из строя танки Leopard 2A6 и 2 БМП M2A2 Bradley ВСУ на Авдеевском направлении. Он опубликовал видео, где показал обгоревшую и разбитую технику.

До этого Минобороны России опубликовало видео, как расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» Южной группировки войск нанесли огневое поражение противнику на Артемовском направлении, сорвав формирование ударных групп ВСУ.

Военкор Андрей Руденко также опубликовал видеозапись, на которой запечатлена работа российских реактивных систем залпового огня «Град». На кадрах видно, как бойцы снаряжают РСЗО, после чего меняют позицию для нанесения удара по заданным целям.