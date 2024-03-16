Опубликованы кадры подбитых танков Leopard на Авдеевском направлении Военкор Рожин осмотрел выведенные из строя танки Leopard на Авдеевском участке

Фото: Thomas Imo/PHOTOTHEK/Global Look Press

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин осмотрел выведенные из строя танки Leopard 2A6 и 2 БМП M2A2 Bradley ВСУ на Авдеевском направлении. В своем Telegram-канале он опубликовал видео, где показал обгоревшую и разбитую технику.

Осмотр танка Leopard 2A6 и 2 БМП M2A2 Bradley ВСУ, выведенных из строя близ н.п. Степовое на Авдеевском направлении и ставших трофеями русской армии, — написал эксперт.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли более 20 танков Leopard на Украине, из них семь возле Работино. Эксперты немецкого издания Süddeutsche Zeitung отметили, что наибольшую угрозу для этой боевой машины представляют российские беспилотники. В статье также приводится мнение украинского командира Leopard, который высоко оценил боевые качества этого танка, однако, по его мнению, главной уязвимостью техники является зазор между башней и корпусом.

До этого журналист Владимир Соловьев опубликовал кадры уничтожения первого танка Abrams российскими бойцами на Авдеевском направлении в зоне СВО. Он рассказал, бронемашину сначала поразили из FPV-дрона, а затем подбили из ручного противотанкового гранатомета. По предварительной информации, танк принадлежал 47-й механизированной бригаде ВСУ.