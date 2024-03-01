Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись, на которой изображена работа российских реактивных систем залпового огня «Град». На кадрах видно, как бойцы снаряжают РСЗО, после чего меняют позицию для нанесения удара по заданным целям. С военкором также пообщался один из бойцов расчета реактивной установки. Он признался, что на протяжении четырех лет продлевает годовой контракт с Минобороны России.
Специфика работы — это контрбатарейная борьба, это отработка РЛС и поддержка наступления. Служу четвертый год по контракту, продлеваю каждый год, чтобы защищать свою Родину, близких и отстаивать интересы страны, — признался боец.
Ранее сообщалось о задержании двух жителей ЛНР по подозрению в шпионаже в пользу украинских спецслужб. По предварительным данным, мужчины собирали информацию о передвижении техники и живой силы ВС России, а затем передавали ее украинской разведке.
Еще двое украинских шпионов были задержаны в Крыму. Их подозревают в подготовке терактов на территории полуострова. По данным ФСБ, один из задержанных уже помогал украинской разведке подорвать железнодорожные пути в Симферопольском районе Крыма весной 2023 года.