Работа российских «Градов» в зоне СВО попала на видео Военкор Руденко показал кадры работы «Градов» на Артемовском направлении

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись, на которой изображена работа российских реактивных систем залпового огня «Град». На кадрах видно, как бойцы снаряжают РСЗО, после чего меняют позицию для нанесения удара по заданным целям. С военкором также пообщался один из бойцов расчета реактивной установки. Он признался, что на протяжении четырех лет продлевает годовой контракт с Минобороны России.

Специфика работы — это контрбатарейная борьба, это отработка РЛС и поддержка наступления. Служу четвертый год по контракту, продлеваю каждый год, чтобы защищать свою Родину, близких и отстаивать интересы страны, — признался боец.

Ранее сообщалось о задержании двух жителей ЛНР по подозрению в шпионаже в пользу украинских спецслужб. По предварительным данным, мужчины собирали информацию о передвижении техники и живой силы ВС России, а затем передавали ее украинской разведке.

Еще двое украинских шпионов были задержаны в Крыму. Их подозревают в подготовке терактов на территории полуострова. По данным ФСБ, один из задержанных уже помогал украинской разведке подорвать железнодорожные пути в Симферопольском районе Крыма весной 2023 года.