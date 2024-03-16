Появилось видео, как «Град» срывает планы ВСУ Минобороны России показало работу «Градов» по рассеиванию ударных групп ВСУ

Фото: МО РФ

Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» Южной группировки войск нанесли огневое поражение противнику, сообщило Минобороны РФ, опубликовав видео работы артиллеристов. Отмечается, что таким образом было сорвано формирование ударных групп ВСУ на Артемовском направлении.

Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» Южной группировки войск нанесли огневое поражение по площадным целям, сорвав формирование ударных групп ВСУ на Артемовском направлении. Потери противника составили свыше 50 военнослужащих убитыми и ранеными, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Центр» уничтожили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на Авдеевском направлении, сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, удары были нанесены из реактивной системы залпового огня «Град».

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись, на которой запечатлена работа российских реактивных систем залпового огня «Град». На кадрах видно, как бойцы снаряжают РСЗО, после чего меняют позицию для нанесения удара по заданным целям. С военкором также пообщался один из бойцов расчета реактивной установки. Он признался, что на протяжении четырех лет продлевает годовой контракт с Минобороны России.