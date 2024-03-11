Буданов пообещал «серьезную операцию» Украины в Крыму: что об этом известно

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кирилл Буданов

Украина готовит «серьезную военную операцию» в Крыму, заявил начальник Главного управления разведки страны Кирилл Буданов. Что об этом известно?

Что рассказали в ГУР Украины

Буданов пояснил, что все действия Вооруженных сил Украины в районе Черного моря в 2022–2023 годах были «связаны одним стратегическим замыслом».

«Это все — подготовительные меры по серьезной операции в Крыму. Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и ухода», — рассказали в пресс-службе ГУР Украины.

Глава украинской разведки напомнил о попытках ВСУ атаковать левобережье Днепра в Херсонской области. По его словам, подобные действия служили этой же цели.

Также в конце февраля Буданов записал видеообращение, в котором пообещал России в Крыму новые «сюрпризы» и не рекомендовал гражданам пользоваться Крымским мостом. Он отметил, что ВСУ для успешной обороны и наступления необходимо взять под контроль акваторию Черного моря и находиться на территории Крымского полуострова.

16 февраля глава ГУР Украины признал, что Киеву будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым.

«Я думаю, что Донбасс будет труднее вернуть. Потому что там есть непрерывная линия снабжения», — говорил он.

Фото: Pool /Ukrainian Presidential/Global Look Press Александр Сырский и Кирилл Буданов

Как в Совфеде отреагировали на слова Буданова

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что российские структуры готовы к подобному сценарию, если Киев действительно планирует какие-то операции в Крыму.

«Не очень обычное дело — слышать такие заявления от руководителя спецслужбы. Как правило, руководство спецслужб не только не рассказывает о предстоящих операциях, но и не комментирует их после того, как они совершаются. <...> Думаю, что это маловероятно, но тем не менее мы примем к сведению заявления Буданова и российские структуры будут к этому готовы», — сказал сенатор.

Мнение о Буданове и возможностях ГУР

«ГУР Украины трансформируется, и это говорит о скором проигрыше этой безумной страны. Буданов довольно-таки не глупый руководитель структуры, и поэтому он изначально понимал, что затея воевать с Россией бесперспективна и рано или поздно закончится проигрышем Киева, а Запад и не собирается выигрывать в этой войне. Их задача — ослабить Россию, но никак не ввязаться в третью мировую. Поэтому с приходом к руководству ГУР Кирилл начал создавать на базе этой организации отдельные группы для работы в Африке и на Востоке, понимая, что нужен запасной аэродром. По сути Буданов создал ЧВК на базе ГУР. И сегодня идет перевод лучших кадров именно на направления, не имеющие ничего общего с интересами Украины. Они защищают исключительно интересы США, так как от них получают контракты, то есть деньги», — отметил военкор Андрей Руденко.

Журналист обратил внимание, что в ГУР «служат довольно-таки образованные офицеры, можно сказать, лучшие из лучших».

«И такой товар, по сути, штучный на рынке ЧВК, да и еще эти люди прошли обкатку в войне с РФ. Поэтому их и выводят из зоны боевых действий, их задача теперь — воевать за интересы США в Африке и на Востоке. Ведь именно в этих регионах, по данным многих экспертов, ожидается следующая эскалация. А вот, скорее всего, из Украины Америка уйдет. Эта страна сможет еще воевать максимум два года, дальше закончатся люди и проект будет закрыт. Поэтому уже сейчас идет подготовка к новой войне, где мы также будем отстаивать свои интересы», — добавил Руденко.

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