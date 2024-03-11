На Украине рассказали, зачем были нужны атаки в Черном море Глава ГУР Буданов: Украина готовится к операции в Крыму

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Украина готовит серьезную военную операцию в Крыму, заявил начальник Главного управления разведки страны Кирилл Буданов. По его словам, которые приводит пресс-служба ГУР, предыдущие атаки на Черном море были подготовкой к чему-то более масштабному.

Наши действия в Черном море — это подготовка к серьезной операции в Крыму, — заявил Буданов.

Ранее Буданов заявил в беседе с изданием NV, что украинские власти стремятся не только восстановить территориальную целостность страны в границах 1991 года, но и развалить Россию изнутри. По его словам, Киев «будет прилагать военные, дипломатические и разведывательные усилия» для реализации своих планов.

ФСБ считает Кирилла Буданова организатором теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года. Тогда на автомобильной части моста взорвался начиненный взрывчаткой грузовик. Пламя перекинулось на топливные цистерны. В результате погибли пять человек, частично обрушились два пролета моста.

Кроме того, российские власти подозревают, что Буданов причастен ко второй атаке на Крымский мост, которая произошла в ночь на 17 июля 2023 года. Жертвами стала супружеская пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь получила ранения.