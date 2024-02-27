104 теракта, дважды взорвал Крымский мост: полное досье русофоба Буданова

Фото: МО Украины

Кирилл Буданов

Глава украинской разведки Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) анонсировал «новые сюрпризы» в Крыму. Он рекомендовал гражданскому населению не пользоваться Крымским мостом и заявил, что ВСУ должны контролировать Черноморскую акваторию и полуостров. По данным ФСБ, Буданов организовал подрыв моста осенью 2022 года. Почему глава ГУР стал «образцом современной бандеровщины» — в материале NEWS.ru.

«Белые пятна» биографии Буданова

Начальнику Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Буданову 37 лет, но его биография включает богатый послужной список участия в боевых действиях и диверсиях. Среди «белых пятен» — сведения о родителях, детских годах и национальности. Известно, что Буданов родился в Киеве 4 января 1986 года. В интервью одному из украинских изданий он подчеркнул, что еще в детстве принял решение стать военным. Однако в ответ на просьбу рассказать о детских и юношеских годах он сразу перешел к учебе в военном вузе.

«Свой жизненный путь я выбрал еще в детстве. Я был полон решимости стать военным, поэтому после окончания школы поступил в Одесский военный институт на факультет аэромобильных войск, как он тогда назывался. После окончания института я начал службу офицером специального подразделения главного разведывательного управления Министерства обороны Украины. В этой части я служил долгое время и там же встретил начало войны», — рассказал Буданов.

Фото: МО Украины Кирилл Буданов

От лейтенанта до генерала за 14 лет

Буданов окончил Одесский институт Сухопутных войск в 2007 году. В звании лейтенанта поступил на службу в ГУР Украины, заняв должность оперативника в подразделении спецназа. В 2010 году его произвели в старшие лейтенанты, в 2013 году присвоили звание капитана.

С 2014 года Буданов активно участвовал в боевых действиях в Донбассе. В интервью рассказывал, что получил несколько ранений. Одно из них оказалось тяжелым: осколок от противопехотной мины, по его рассказам, «попал под сердце», и поэтому его нельзя удалять.

После этого карьера Буданова пошла на взлет — он продолжил службу в Киеве. В 2016 году он получил звание майора, спустя два года — подполковника. В 2020 году он уже стал полковником, заняв должность заместителя директора департамента Службы внешней разведки Украины. И в этом же году Буданов возглавил главное управление разведки Министерства обороны Украины, получив звание бригадного генерала. В этой связи украинские СМИ отмечали его способности в организации терактов и разработке различных тайных операций и провокаций.

Как военный разведчик стал публичной фигурой

Буданов не скрывал своего участия в диверсиях на территории Крыма. Например, в 2016 году он вместе с группой пытался организовать вывод из строя критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова в Армянске. Двое диверсантов тогда были задержаны.

После начала СВО Буданов сохранил пост главы ГУР. В апреле 2022-го Буданову присвоили звание генерал-майора. На фоне конфликта с Россией начальник ГУР стал заметной фигурой в руководстве Украины. Его резонансные публичные заявления касались милитаризации Украины и военных действий против России. В одном из интервью он открыто пообещал убивать русских.

Фото: Администрация президента Украины Кирилл Буданов (в центре)

«Мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира», — заявил он журналистам. Но позже Буданов выступил с оправданиями. По его словам, он имел в виду только «военных преступников».

Бывший помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен в своем блоге Weapons and Strategy в начале ноября сообщал, что Буданов представляет реальную угрозу для президента Украины Владимира Зеленского. Брайен полагает, что глава ГУР может возглавить заговор генералов против главы государства.

Участие в терактах на Крымском мосту

ФСБ также считает Кирилла Буданова организатором теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года. Тогда на автомобильной части моста взорвался начиненный взрывчаткой грузовик. Пламя перекинулось на топливные цистерны. В результате погибли пять человек, частично обрушились два пролета моста.

Есть сведения, что Буданов причастен ко второй атаке на Крымский мост, которая произошла в ночь на 17 июля 2023 года. По версии ФСБ, объект атаковали два надводных безэкипажных аппарата вместе с гидроциклами со взрывчаткой. Жертвами стала супружеская пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь получила ранения. Официально ответственность за подрыв моста взяла на себя Служба безопасности Украины, о чем в августе 2023 года заявил ее руководитель Василий Малюк. Но Главное следственное управление Следственного комитета России признало организатором подрыва Буданова.

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В апреле 2023 года Лефортовский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова по обвинению в организации терактов в России, создании террористического сообщества, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

В декабре 2023 года Басманный суд в Москве заочно арестовал Буданова по обвинению в причастности к 104 терактам, сообщила пресс-служба суда. Ему грозит пожизненное заключение.

Отравление жены Буданова

После 24 февраля 2022 года Буданов постоянно проживает в здании главного управления разведки. По его словам, туда же переехала его супруга Марианна. 28 ноября 2023 года в украинской разведке сообщили, что Марианна Буданова попала в больницу с отравлением тяжелыми металлами. Ее госпитализировали на фоне сильного ухудшения состояния здоровья. В ГУР утверждают, что на Буданова было совершено более десятка покушений, причем как до начала СВО, так и после.

Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова и Кирилл Буданов Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова и Кирилл Буданов Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова и Кирилл Буданов Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова и Кирилл Буданов Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова и Кирилл Буданов Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова и Кирилл Буданов Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова

«Образец современной бандеровщины»

До назначения Александра Сырского главой ВСУ в СМИ появилась информация, что Зеленский также рассматривает на эту должность Буданова. По мнению экс-спикера парламента ДНР, политолога Андрея Пургина, в случае назначения главы ГУР главкомом, возросли бы риски терактов в РФ, усилились бы обстрелы подстанций, рынков, вокзалов.

«Буданов — это образец современной бандеровщины. Но она будет востребована в том случае, если фронт остановится на длительное время, а Украина перестанет мечтать о наступлениях», — отметил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Он считает, что, к примеру, человеческие жертвы в Донецке — дело рук главы ГУР. «Прилеты по донецким рынкам с многочисленными жертвами — это будановщина. Бывший глава ВСУ Валерий Залужный вряд ли имел к ним отношение. Буданов пытается таким образом воздействовать на людей, вселить в них страх. Это и есть современная бандеровщина. Классическую военную науку Буданов не понимает, в отличие от Залужного», — заключил политолог.

Фото: Администрация президента Украины Кирилл Буданов (в центре)

Военный эксперт Василий Дандыкин в свою очередь заявил, что «Буданов хоть и является генерал-лейтенантом, но он диверсант и террорист». «Он не командовал подразделениями. Например, в 1945 году Гитлер назначил Гиммлера командующим армией „Висла“, и тот завалил все, что можно было завалить. Командовать армией — это совсем другое, это не то, чем занимается Буданов — пакостит диверсиями», — рассказал эксперт NEWS.ru.

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