Буданов заявил, что украинские власти пытаются развалить Россию изнутри

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в беседе с изданием NV, что украинские власти стремятся не только восстановить территориальную целостность страны в границах 1991 года, но и развалить Россию изнутри. По его словам, Киев «будет прилагать военные, дипломатические и разведывательные усилия» для реализации своих планов.

По словам Буданова, власти Украины должны максимально способствовать этому процессу своей мыслью, оружием, дипломатией, а также разведкой. В других обстоятельствах утро 24 февраля 2022 года для страны будет повторяться с регулярной периодичностью, добавил он.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал форменным нацизмом угрозы руководителя ГУР в отношении полуострова. Парламентарий отметил,, что таким, как Буданов в будущем придется «за все свои преступления ответить сполна»

Ранее глава украинской военной разведки записал видеообращение, в котором пообещал России в Крыму новые «сюрпризы» и не рекомендовал гражданам РФ пользоваться Крымским мостом. Он также отметил, что Вооруженным силам Украины для успешной обороны и наступления необходимо взять под контроль акваторию Черного моря и находиться на территории Крымского полуострова.

Военный корреспондент Андрей Руденко ранее подчеркнул, что у Киева и западных лидеров осталось два выхода из ситуации, сложившейся вокруг Украины. Он отметил, что ЕС и США осознают бедственное положение украинской стороны, поэтому могут пойти на переговоры или довести кризис до новой мировой войны.

Второй вариант, по мнению военкора, заключается в развязывании третьей мировой войны путем отправки войск НАТО на Украину. Руденко подчеркнул, что при любом развитии событий Россия выйдет победителем.