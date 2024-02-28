Военкор назвал два оставшихся варианта решения конфликта для Украины Военкор Руденко: конфликт на Украине завершится мировой войной или диалогом

Фото: МО Украины

У Киева и западных лидеров осталось два выхода из ситуации, сложившейся вокруг Украины, написал военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале. Он отметил, что ЕС и США осознают бедственное положение украинской стороны, потому могут пойти на переговоры или же довести кризис до новой мировой войны.

Пойти на мирные переговоры и затем рассказать своему народу, что это они и только они смогли завершить войну и спасти мир от третьей мировой, — описал Руденко первый вариант.

Второй вариант, по мнению военкора, заключается в развязывании третьей мировой войны путем отправки войск НАТО на Украину. Руденко подчеркнул, что при любом развитии событий Россия выйдет победителем.

Военный корреспондент отметил, что разговоры о готовности отдельных стран НАТО направить свои войска на Украину указывают на то, что у Киева «плохи дела». По его словам, европейские лидеры и президент США Джо Байден понимают, что правящая украинская верхушка скоро падет, и «судорожно» ищут выход из ситуации.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что страны НАТО могут реализовать отправку войск на Украину тремя различными способами. Он отметил, что как минимум два из них приведут к войне.

Зампред Совета Федерации Константин Косачев в свою очередь отмечал, что, если вооруженный контингент НАТО появится на Украине, он совершенно точно станет законной целью для Вооруженных сил РФ. Он добавил, что такая реакция должна остудить горячие головы в Европе.