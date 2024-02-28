В Совфеде рассказали, что ждет войска НАТО при появлении на Украине Косачев: военные НАТО станут законной целью ВС РФ при появлении на Украине

Фото: МО Украины

Если вооруженный контингент НАТО появится на Украине, он совершенно точно станет законной целью для Вооруженных сил РФ, заявил зампред Совета Федерации Константин Косачев в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что такая реакция должна остудить горячие головы в Европе.

С моей точки зрения, в этом случае те вооруженные силы натовцев, которые появятся на территории Украины, совершенно точно будут законными целями для российских вооруженных сил. В этом ни у кого не должно быть сомнений, — сказал Косачев.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры стран «в свободной и прямой манере» обсудили возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину, однако консенсуса в этом вопросе достичь не удалось. Вместе с тем он не исключил, что в будущем возможно любое развитие событий. Также, по его словам, Запад не намерен вступать в войну с российским народом и стремится избежать эскалации украинского конфликта.

В свою очередь главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила мнение, что западный истеблишмент не верит в подготовку Россией нападения на НАТО. Однако, продолжила она, заокеанские политики развивают риторику об «угрозах» со стороны РФ, так как теряют поддержку электората.

Представитель МИД Мария Захарова ранее сегодня, 28 февраля, заявила, что союзники Франции не поняли и не поддержали идею Макрона о возможной отправке войск на Украину. Она добавила, что западные коллеги французского лидера быстро среагировали и заявили, что ничего такого не планируют.