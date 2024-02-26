Макрон рассказал, хочет ли Запад воевать с российским народом Макрон: Запад не желает войны с народом России и эскалации конфликта на Украине

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Запад не намерен вступать в войну с российским народом и стремится избежать эскалации украинского конфликта, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на открытии конференции в поддержку Украины. Трансляция выступления велась в официальном аккаунте Елисейского дворца на YouTube.

Мы все едины в том, что не желаем войны с народом России. Мы намерены сохранить контроль над эскалацией ситуации, как мы это до сих пор делали на протяжении двух лет, — сказал Макрон.

К участникам конференции обратился президент Украины Владимир Зеленский, его выступление состоялось во время закрытой части заседания. Также в мероприятии приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры порядка 20 стран — членов Евросоюза.

По данным агентства Reuters, США направили на конференцию помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймса О’Брайена, Великобританию представляет министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны ЕС и НАТО рассматривают возможность направить своих военных на Украину. По его словам, соответствующие решения могут быть приняты на основе двусторонних договоренностей, на которые словацкая сторона повлиять не в силах. Он подчеркнул, что им не удастся достигнуть поставленной цели.

В свою очередь главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила мнение, что западный истеблишмент не верит в подготовку Россией нападения на НАТО. Однако, продолжила она, заокеанские политики развивают риторику об «угрозах» со стороны РФ, так как теряют поддержку электората.