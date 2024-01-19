«Подразним русского медведя»: Симоньян о «провальной» риторике Запада Симоньян: Запад говорит о планах РФ против НАТО из-за потери электората

Западный истеблишмент не верит, что Россия планирует напасть на НАТО, заявила в программе «Своя правда» главный редактор RT Маргарита Симоньян. Однако, продолжила она, заокеанские политики развивают риторику об «угрозах» со стороны РФ, так как теряют поддержку электората.

Вот это возмужание, заматерение этой риторики в последнее время о том, что Россия готовится к войне, <...> связано <...> с колоссальной потерей поддержки электоратами этих стран, всей этой истории и всего этого проекта <...> под названием «Сейчас мы еще немножечко подразним русского медведя». Проект оказался провальным, как оказываются и все их проекты, — сказала Симоньян.

Кроме того, отметила она, исторически сложилось, что США зарабатывают на войнах огромные деньги. Поэтому Вашингтону нужно запугать людей, чтобы они хотя бы из страха продолжали поддерживать политику властей и дали им возможность продолжить обогащаться, резюмировала Симоньян.

Ранее глава военного комитета Альянса Роб Бауэр заявил, что полномасштабный конфликт с Россией может начаться в ближайшие 20 лет. По его мнению, странам Блока необходимо подготовиться к этому событию. Прежде всего нужно создать систему, которая позволит обучать людей на случай войны.

Председатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов в свою очередь назвал безумством слова Бауэра. Он отметил, что остановить западные элиты может только осознание того, что в случае войны их уничтожат.