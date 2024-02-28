Захарова оценила реакцию Запада на заявление Макрона по Украине Захарова: заявление Макрона об отправке войск на Украину вызвало шок на Западе

Фото: Press Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Союзники Франции не поняли и не поддержали идею президента Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Она добавила, что западные коллеги французского лидера быстро среагировали и заявили, что ничего такого не планируют.

Это самое заявление вызвало шок у его соратников, соучастников по НАТО. Тут же в течение пары часов была сделана серия заявлений высшего руководства натовских стран, лидеров, министров иностранных дел, министров обороны, которые сказали, что они <…> от этого заявления Макрона отмежевываются, — сказала Захарова.

Ранее Макрон сообщил, что лидеры западных стран «в свободной и прямой манере» обсудили возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину, однако консенсуса в этом вопросе достичь не удалось. Вместе с тем он не исключил, что в будущем к этому вопросу могут вернуться.

В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны ЕС и НАТО рассматривают возможность направить своих военных на Украину. По его словам, соответствующие решения могут быть приняты на основе двусторонних договоренностей, на которые словацкая сторона повлиять не в силах. Он подчеркнул, что им не удастся достигнуть поставленной цели.