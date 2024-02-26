Стало известно о планах стран ЕС и НАТО отправить военных на Украину Премьер Словакии: некоторые страны ЕС и НАТО могут отправить военных на Украину

Фото: David Inderlied/dpa/Global Look Press

Некоторые страны ЕС и НАТО рассматривают возможность направить своих военных на Украину, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо после заседания правительства и Совета безопасности республики. По его словам, которые приводит РИА Новости, соответствующие решения могут быть приняты на основе двусторонних договоренностей.

От тем, о которых мы говорили, идет мороз по коже. Из этих тезисов следует, что группа стран НАТО и ЕС обдумывает, что на базе двусторонних соглашений отправят на Украину своих военных, — заявил Фицо.

Он отметил, что предстоящая сегодня встреча в Париже, в ходе которой члены Евросоюза и Североатлантического альянса обсудят ситуацию по Украине, является подтверждением провала стратегии Запада. Отправка солдат лишь приведет к эскалации, считает политик.

В утренние часы понедельника Фицо в ускоренном порядке созывал заседания правительства и Государственного совета безопасности. Премьер подчеркивал, что не допустит прямого участия словацких военнослужащих в украинском конфликте, даже если это будет стоить ему поста главы кабмина. По его словам, Запад двигается к принятию наихудшего решения по ситуации на Украине, от которого идет мороз по коже.

Посольство США в Словакии ранее выразило несогласие со словами Фицо о том, что Украина находится под американским контролем. В дипмиссии подчеркнули, что в случае агрессии в сторону Словакии США, как и другие союзники по НАТО, встали бы на защиту страны.