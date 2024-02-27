Военкор назвал три варианта отправки сил НАТО на Украину Сладков: НАТО хочет избежать войны с Россией при отправке своих сил на Украину

Фото: David Inderlied/dpa/Global Look Press

Страны НАТО могут реализовать отправку войск на Украину тремя различными способами, как минимум два из которых приведут к войне, написал военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале. По его словам, Альянс не хочет военного столкновения с Россией.

Если это миротворческая операция, значит формат «принуждения к миру». Согласны ли НАТОвцы принуждать силой Россию? Это война. Воевать никто не хочет, — описал Сладков первый вариант.

Второй вариант заключается в создании небольших баз НАТО на Украине. Военкор подчеркнул, что подобная ситуация также приведет к военному столкновению, так как Запад был предупрежден о готовности России стрелять по силам Альянса.

Сладков отметил, что третьим вариантом, который выглядит наиболее вероятным, является попытка односторонней легализации Западом мелких аналитических, разведывательных и командных групп на Украине, состоящих из американцев и европейцев.

Для нас они нелегальны в любом случае, и по-прежнему Запад будет нести потери на Украине, до нашей победы, — резюмировал военкор.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны ЕС и НАТО рассматривают возможность направить своих военных на Украину. По его словам, соответствующие решения могут быть приняты на основе двусторонних договоренностей, на которые словацкая сторона повлиять не в силах. Он подчеркнул, что им не удастся достигнуть поставленной цели.