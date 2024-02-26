Депутат Госдумы обвинил главного украинского разведчика в нацизме Депутат ГД Шеремет: угрозы Буданова в адрес Крыма являются форменным нацизмом

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Форменным нацизмом назвал угрозы руководителя Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова в отношении Крыма депутат Госдумы РФ от региона Михаил Шеремет. Парламентарий пообещал, что таким, как Буданов, в будущем придется «за все свои преступления ответить сполна».

Угрозы Буданова — форменный нацизм. Мы неоднократно их слышали, но хочу напомнить, что судьба террористов всегда печальна, ведь их даже в плен стараются не брать, поэтому век их недолог, — сказал Шеремет, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее Буданов записал видеообращение, в котором пообещал России в Крыму новые «сюрпризы» и не рекомендовал простым гражданам пользоваться Крымским мостом. Он также отметил, что Вооруженным силам Украины для успешной обороны и наступления необходимо взять под контроль акваторию Черного моря и находиться на территории Крымского полуострова.

До этого Буданов также сообщал, что ВСУ пойдут в новое контрнаступление весной 2024 года. Он подчеркнул, что наступление России «полностью исчерпает» себя в марте. Глава ГУР отметил, что Россия в ходе атакующих действий планировала занять оставшиеся районы Донецка и Луганска. Однако, считает Буданов, ВС РФ «даже не близки» к выполнению этой задачи.