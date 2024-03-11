В Совфеде оценили угрозу Буданова провести военную операцию в Крыму Сенатор Джабаров назвал маловероятными планы Киева провести операцию в Крыму

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кирилл Буданов

Заявление начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о планах Киева провести военную операцию в Крыму являются либо фейком, либо глупостью, поделился мнением с Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он отметил, что спецслужбы, как правило, не анонсируют такие операции.

Как правило, руководство спецслужб не только не рассказывает о предстоящих операциях, но и не комментирует их после того, как они совершаются <...>. Либо это фейк, либо это глупость, либо это какая-то уверенность в том, что это обязательно будет реализовано, — сказал сенатор.

Джабаров назвал маловероятным проведение такой операции. Тем не менее, как отметил он, российские структуры примут к сведению заявления Буданова и в случае возникновения необходимости смогут подготовиться.

Ранее Буданов анонсировал проведение «серьезной военной операции» в Крыму. По словам главы ГУР Минобороны Украины, работа разведки в Черном море является ее подготовкой.

До этого Буданов заявил, что украинские власти стремятся не только восстановить территориальную целостность страны в границах 1991 года, но и развалить Россию изнутри. По его словам, Киев «будет прилагать военные, дипломатические и разведывательные усилия» для реализации своих планов.