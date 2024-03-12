Что известно о расследовании авиакатастрофы, в которой погиб Пригожин

Фото: Пресс-служба «Конкорда»/ТАСС

Евгений Пригожин

Гражданский самолет Embraer Legacy, на борту которого находился связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин, потерпел крушение 23 августа 2023 года в Тверской области. Какие последние новости известны о расследовании авиакатастрофы?

Как погиб Евгений Пригожин

Бизнесмен Евгений Пригожин находился в числе пассажиров самолета Embraer Legacy, который потерпел крушение 23 августа в Тверской области. Борт выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. В самолете находились 10 человек, трое из них — члены экипажа. Все они погибли.

Помимо Пригожина, в списке пассажиров числились командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, замглавы предпринимателя Валерий Чекалов, а также Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин и Николай Матусеев.

27 августа в СК РФ сообщили, что личности всех десяти погибших при авиакатастрофе установлены — они соответствуют списку, заявленному в полетном листе.

Кому поручили расследовать это дело

Следственный комитет России (СКР) по факту случившегося возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

«Следственный комитет в рамках своего расследования катастрофы ищет виновных, Росавиация — причину авиационного происшествия. При этом оба ведомства проводят летную экспертизу, получают результаты черных ящиков, проводят анализ частей самолета и др. Если есть наличие взрывчатки, СК проводит взрывотехнические экспертизы», — заявил адвокат Игорь Трунов.

Дело о крушении самолета бизнесмен поручено следователю Главного управления Следственного комитета России по особо важным делам Ивану Сибулу.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как идет расследование крушения самолета

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 августа 2023 года заявил, что расследование крушения бизнесджета пройдет без иностранных специалистов.

«Это именно наше, российское расследование, поэтому в данном случае речи о каком-то международном аспекте идти не может», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что СК РФ рассматривает различные версии о причинах авиакатастрофы.

«Поскольку нет выводов, я вам не могу точно это сформулировать. Но очевидно, что существуют разные версии, среди которых версия — скажем так, преднамеренное злодеяние. Давайте дождемся все-таки результатов нашего российского расследования, которое ведет Следственный комитет», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

15 сентября Песков обратил внимание, что в Москве не считают, что расследование дела идет слишком медленно.

«Это непростое расследование, непростое происшествие. Идет расследование, поэтому сейчас давать какие-то комментарии было бы преждевременно», — сказал он.

5 октября президент России Владимир Путин сообщил, что о ходе расследования крушения самолета Пригожина ему доложил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

«Глава СК РФ Бастрыкин доложил мне, что в телах погибших в авиакатастрофе найдены осколки гранат, внешнего воздействия на самолет не было», — рассказал тогда российский лидер.

Путин также отметил, что экспертиза на наличие алкоголя или запрещенных веществ в телах погибших не проводилась. При этом он указал, что при обысках в компании Пригожина в Санкт-Петербурге, помимо 10 млрд рублей наличными, также были обнаружены 5 кг кокаина.

6 октября Дмитрий Песков объяснил, что точной даты окончания следственных мероприятий он назвать не может, а доклад Бастрыкина президенту РФ был «без установленных фактов».

В конце декабря 2023 года газета The Wall Street Journal опубликовала материал, где пыталась связать Кремль со случившимся. Дмитрий Песков, комментируя данное «расследование», назвал его бульварным чтивом.

«В последнее время, к сожалению, Wall Street Journal любит заниматься pulp fiction», — заявил представитель Кремля.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мемориал памяти Евгения Пригожина в Феодосии

Какие последние новости известны о Пригожине

Telegram-канал «Подъем» 10 марта сообщил, что в часовне в городе Горячий Ключ установят памятник Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину.

Инициаторы идеи рассказали каналу, что он будет находиться на частной территории, поэтому согласовывать этот процесс с местными властями не надо.

«На частной территории они могут без согласования установить малую архитектурную форму. По классификации это может быть установлено как малая архитектурная форма», — отметили собеседники канала «Подъем».

18 января стало известно, что в Тверской области на месте крушения самолета были обнаружены свежие следы горения. Однако что именно горело у мемориала, неизвестно.

На месте падения самолета сегодня стоит памятник из черного камня. Установлена памятная доска с именами погибших в авиакатастрофе. Развеваются два флага ЧВК «Вагнер» на колах.

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