Экспертиза подтвердила гибель Пригожина: что с наследством, где похоронят

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Бизнесмен Евгений Пригожин находился в числе пассажиров самолета Embraer Legacy, который потерпел крушение 23 августа в Тверской области. Сегодня, 27 августа, в СК РФ сообщили, что личности всех десяти погибших при авиакатастрофе установлены — они соответствуют списку, заявленному в полетном листе. Где похоронят предпринимателя и кому достанется его наследство?

Что заявили в СК РФ о гибели Евгения Пригожина

Следственный комитет РФ подтверждает гибель связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области, сообщили в пресс-службе ведомства. В СК пояснили, что молекулярно-генетическая экспертиза доказала, что личности всех 10 погибших соответствуют списку всех тех, кто был на борту.

«В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе», — говорится в сообщении.

Фото: t.me/concordgroup_official Евгений Пригожин

Бизнес-джет Embraer с бортовым номером RA-02795, принадлежащий Пригожину, разбился 23 августа в Тверской области. Он выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. В самолете находились 10 человек, трое из них — члены экипажа. Все они погибли. Помимо Пригожина в списке пассажиров числились командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, замглавы предпринимателя Валерий Чекалов, а также Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин и Николай Матусеев. Командиром судна был Алексей Левшин, который периодически занимался перелетами предпринимателя вместе с командой, куда также входили бортпроводница Кристина Распопова и второй пилот Рустам Каримов.

Где могут похоронить Евгения Пригожина

Член комитета по обороне Виктор Соболев заявил, что Пригожина необходимо похоронить как Героя России.

«Оценить его военные достижения мне сложно, Пригожин не имел военного образования, до него уже были и другие люди, которые занимались военными вопросами. Если после попытки мятежа он остался героем, значит, похоронят как героя», — предположил депутат в разговоре NEWS.ru.

Депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил NEWS.ru, что Пригожина могут похоронить в Бахмуте или Горячем Ключе.

«Это последняя славная точка бойцов ЧВК „Вагнер“, победа. Евгений Викторович приложил огромные усилия. Думаю, что в Бахмуте, возможно. Или, естественно, похоронить вместе с бойцами ЧВК „Вагнер“ в Горячем Ключе либо там, где покоятся их бойцы. Я точно не знал, что это именно Горячий Ключ. Но я бы, наверно, похоронил бы его там, где он был готов умереть сам, а он был готов умереть в Бахмуте», — сказал парламентарий.

Идея проститься с Пригожиным в Бахмуте «послужит силе России», считает политолог Сергей Марков. В авторском Telegram-канале он отметил, что это «укрепит связь власти и народа».

«Но такое сложно сделать. И кто-то ответственность должен взять на себя. Идея похоронить Пригожина в Санкт-Петербурге, как хочет его семья, служит традиционным ценностям семьи. И ослабляет связь власти и народа. Но легко сделать. И никакой ответственности ни на ком. Сложный выбор? Для первого нужна сила, для второго достаточно слабости», — написал политолог.

Кому может достаться наследство Евгения Пригожина

Основной официальный актив Евгения Пригожина в Санкт-Петербурге — компания ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг», которая была создана в 1997 году. Она специализируется на деятельности ресторанов и услуг по доставке продуктов питания. По данным «Ведомостей», выручка фирмы за 2022 год составила 48,6 млн рублей. Также бизнесмен значится директором АО «Ритейл», занимающегося продажей и арендой недвижимости. Фирме принадлежит «ЧВК Вагнер Центр» на Зольной улице. Предприниматель владеет 49% ООО «Аурум», которое ведет деятельность по распространению кино- и видеофильмов, а также имеет 80% ООО «Ритм», специализирующегося на аренде и управлении имуществом.

В 2000-х Пригожин занялся строительным бизнесом, построив в районе Лахты в Петербурге коттеджный жилой комплекс «Северный Версаль», состоящий из 45 домов. В 2016 году входящая в группу компаний бизнесмена фирма построила рядом с парком 300-летия Петербурга комплекс «Лахта Плаза».

Кроме того, предприниматель владел фирмой «Евро полис», которая занималась добычей углеводородов в Сирии (ее выручка в 2020 году составила $134 млн, а прибыль — $90 млн), и компанией «М Инвест», добывавшей золото в Судане (в 2021-м ее прибыль составила $2,6 млн). Также он основал бизнес по отгрузке промышленного оборудования в Судане и ЦАР и нефтегазовый сектор в Сирии. В собственности Пригожина числится частный самолет Hawker стоимостью €2 млн, яхта Sankt Vitamin за €6 млн, особняк у Черного моря, который оценивается в € 100–150 млн, и автопарк.

У Пригожина остались мать Виолетта, жена Любовь, сын Павел и две дочери — Полина и Вероника, которые должны стать наследниками. Однако адвокат Вадим Багатурия предположил в беседе с NEWS.ru, что бизнесмен мог не оставить завещания. В этом случае все будет распределено согласно закону — 50% от совместно нажитого имущества получает супруга, а остальное делится между его родителями и детьми.

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