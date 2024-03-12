Что за военный самолет Ил-76, который сегодня упал в Ивановской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военно-транспортный самолет Ил-76 сегодня, 12 марта, потерпел крушение в Ивановской области, сообщили в Минобороны РФ. Что это за воздушное судно?

Что рассказали в Минобороны о происшествии

В российском военном ведомстве рассказали, что на борту самолета находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей при взлете самолета.

Отмечается, что на аэродром Иваново вылетела комиссия Главного командования ВКС России.

«По докладу с места происшествия причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей при взлете самолета. На аэродром Иваново вылетела комиссия Главного командования ВКС РФ для установления причин авиакатастрофы», — заявили в Минобороны РФ.

Какие тактико-технические характеристики имеет Ил-76

Размах крыла — 50,5 м

Длина самолета — 46,59 м

Высота самолета — 14,76 м

Площадь крыла — 300,0 кв. м

Тип двигателя — 4 ТВД Авиадвигатель Д-30КП

Максимальная скорость — 850 км/ч

Крейсерская скорость — 800 км/ч

Практическая дальность — 6700 км

Дальность действия — 5000 км

Экипаж — 7 человек

На Ил-76 возможно размещение пушечного вооружения: спаренная кормовая пушечная установка ГШ-23л калибра 2×23 мм. Количество точек подвески — четыре. Внутренняя бомбовая загрузка самолета — до 10 авиабомб ФАБ-500 кг.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Где базировался Ил-76, что известно о целях полета

По информации «112», транспортник базировался в Твери, при взлете у него загорелся один из двигателей.

«При взлете с аэродрома Северный у него загорелся двигатель. Сделав круг, экипаж попытался совершить аварийную посадку обратно на полосу, но не смог», — говорится в публикации.

По данным канала Baza, Ил-76 совершал учебный полет, он пробыл в воздухе всего несколько минут перед крушением.

«Он взлетел с аэродрома Северный и пробыл в воздухе несколько минут. Во время разворота у самолета загорелся двигатель. По предварительным данным, пилот пытался дотянуть до аэродрома, но, когда понял, что не сможет это сделать, стал уводить самолет от жилых застроек. После этого самолет упал», — сообщили авторы Baza.

Когда было последнее ЧП с участием Ил-76

Самолет Ил-76 ВКС РФ, на борту которого находились 65 военнослужащих ВСУ, 24 января потерпел крушение в Белгородской области.

Согласно заключению экспертизы, военный самолет был сбит западным зенитно-ракетным комплексом. К такому выводу специалисты пришли при анализе поражающих элементов в обшивке борта.

31 января президент России Владимир Путин во время встречи с доверенными лицами заявил, что военно-транспортный самолет, перевозивший бойцов ВСУ, был сбит под Белгородом американской системой Patriot.

«Самолет сбит, это уже установлено точно, американской системой Patriot. Это уже экспертиза установила. Это первое. Второе, украинские власти там где-то обронили фразу, что хотели бы провести международное расследование. Мы просим об этом и настаиваем на том, чтобы было проведено международное расследование. Желающих из международных организаций нет», — говорил российский лидер.

Говоря о причинах катастрофы, президент отметил, что не знает и не понимает, зачем Киев сбил самолет со своими пленными.

«Можно еще представить себе, зачем они обстреливают мирные города. Там несколько целей: отвлечь внимание собственного населения и спонсоров от провалов в рамках так называемого контрнаступления; показать, что они что-то могут; спровоцировать нас на ответные зеркальные действия для ударов по гражданским и мирным целям на территории самой Украины. Мы-то что делаем: мы высокоточным оружием поражаем объекты инфраструктуры, военные прежде всего, и военную промышленность. Они хотят спровоцировать нас на ответные действия, наверное, так думаю», — объяснял Путин.

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